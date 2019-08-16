Названы самые дорогие и самые дешевые страны для отдыха россиян

Москва, 16 августа. Стали известны самые дорогие и самые дешевые страны для отдыха россиян этим летом. Подборку опубликовало приложение «Яндекс.Деньги».

Аналитики сервиса, изучив средние чеки российских путешественников, выяснили, что больше всего в этом летнем сезоне наши соотечественники тратили в музеях Испании, а самыми дорогостоящими экскурсиями были туры в Греции. Уточняется, что за номера в гостиницах Франции россияне заплатили в три раза больше, чем в отелях на родине.

К слову, Греция стала лидером не только по цене за экскурсии, но и за такси (сумма самого большого среднего чека там составила почти 3700 рублей), за ней следуют Италия и Турция. В этих странах поездка на такси в среднем обходится в 1500 рублей. Назвали специалисты и самые дешевые внутренние перелеты. Тут первое место досталось Турции (порядка 1000 рублей), а вот в Таиланде за перелет внутри страны нужно отстегнуть в восемь раз больше.

Не обошли вниманием эксперты и траты на питание. Так, больше всего за еду россияне платили в Италии (около 8 тыс. рублей), а меньше всего в Грузии (около 260 рублей). К слову, в этой стране дешевле всего россиянам обходились и развлечения (средняя стоимость билета на различные шоу составила 900 рублей), а больше всего в Таиланде (почти 22 тыс. рублей). Как уточняет ТАСС, исследование было проведено с мая по август этого года.

Ранее «Федерал Пресс» сообщал о самых любимых видах отдыха россиян. Оказалось, что больше всего граждане РФ любят отдыхать на море (45%), 40% участников опроса предпочитают путешествия по разных городам и странам. Были среди респондентов и любители отдыхать в заповедниках и национальных парках.

14 августа исполнительный директор Ассоциации туроператоров России в комментарии НСН рассказала о том, что россияне продолжают экономить на экскурсиях и шопинге.