В Киев ввели план «Перехват» из-за облитого фекалиями депутата Рады

Киев, 16 августа. Неизвестные в пятницу напали на депутата Верховной рады в Киеве, сообщает пресс-служба столичной полиции. В городе введен план «Перехват», правоохранительные органы ищут серый Opel, на котором скрылись злоумышленники.

«Двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом «Терен-4» и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какая это вещество — установит экспертиза», — говорится в сообщении.

Полиция не уточняет, о каком конкретно депутате идет речь, однако украинские СМИ утверждают, что нападению подвергся Виталий Куприй — внефракционный депутат, который входит в депутатское объединение «За Зеленского».

Сам народный избранник уже успел сделать комментарий на своей странице в Facebook. Он возложил ответственность за инцидент на военного прокурора Анатолия Матиоса. Само же нападение парламентарий называет «покушением».

Напомним, что ранее Матиос жестко высказался о прошлом созыве Верховной рады. По его словам, депутаты «оскопили» правоохранительные органы, лишив их ряда полномочий с целью более эффективной борьбы с коррупцией. Матиос подчеркнул, что в украинском парламенте «есть много вменяемых, разумных депутатов», однако «политическая целесообразность отсутствующей коалиции сделала из государства клоуна».