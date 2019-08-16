Шесть сел в Приморье отрезаны паводком из-за тайфуна «Кроса». События дня. ФАН-ТВ

«Кроса» в Приморье Тайфун «Кроса» бушует в Приморье. Он отрезал от большой земли шесть сел Красноармейского района. В них проживает более 700 человек. От ливней вода в реках региона поднялась, подтопила дороги и улицы. О приближении непогоды синоптики сообщили заранее, поэтому накануне в села доставили продукты, воду и пенсии. Около 13 тысяч спасателей находятся в режиме повышенной готовности.

Арест Атамбаева Экс-президент Киргизии останется под арестом. Такое решение 16 августа вынес Бишкекский городской суд. Ранее адвокат Алмазбека Атамбаева просил изменить меру пресечения. Как отметил юрист, суд нарушил многие законодательные акты. Сторона Атамбаева подала жалобу на задержание. Ее рассмотрят уже сегодня. Напомним, Алмазбека Атамбаева подозревают в коррупции. 7 августа спецслужбы попытались задержать экс-президента в его резиденции. На помощь Атамбаеву пришли сторонники. Во время беспорядков пострадали 98 человек, один погиб. Как признался бывший глава государства, он лично стрелял в сторону атакующих. После двух дней сопротивления Атамбаев сдался.

Стрельба в США И вновь очередной случай стрельбы в США. На этот раз ЧП произошло возле Государственного университета Алабамы. Два человека погибли, трое пострадали. Информации о том, кто и почему стрелял, пока что нет. Известно лишь, что инцидент произошел не на территории кампуса, а вблизи, в одном из зданий. Это не первый подобный случай за этот месяц. И даже на неделе все СМИ трубили об участившихся нападениях. Правила владения оружием в США не так строги. Об этом говорят и цифры. Больше всего стрелкового оружия на руках у американцев — свыше 393 миллионов единиц. В США планируют рассмотреть закон об усилении оружейного контроля.