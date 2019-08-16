Тарасов предложил наказание для Кокорина и Мамаева

Москва, 16 августа. Приговор, вынесенный форварду «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву — перебор, футболистов следовало бы направить на общественные работы, чтобы они смогли принести пользу обществу. С таким заявлением выступил бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

По его словам, он по-прежнему поддерживает отношения с родными спортсменов, в частности с матерью и супругой Кокорина. Тарасов указал, что близким футболистов пришлось нелегко после разразившегося скандала, а избранная им мера пресечения была, по его мнению, излишней.

Тарасов убежден, что самым болезненным для Кокорина и Мамаева был бы финансовый удар. По мнению футболиста, наказанием для провинившихся спортсменов стало бы строительство нужных обществу объектов инфраструктуры.

«Поступили как придурки. (…) Дайте работу, пусть убирают улицу, построят храм, стадион, принесут пользу. Постройте детский дом, дом престарелых. Так бы и их прибило финансово, и польза была бы», — предложил он.

Напомним, по данным следствия, в октябре прошлого года нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин, а также полузащитник «Краснодара» Мамаев и их друзья избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу Сергея Гайсина, пишет Infox.ru. Спортсмены были задержаны, а затем арестованы. Суд многократно продлевал срок их содержания под стражей.

Поведение футболистов вызвало широкий общественный резонанс. Многие эксперты заявили, что хулиганское поведение спортсменов бросает тень на репутацию российского футбола и страны в целом.

Согласно решению Пресненского суда, Мамаев получил один год и пять месяцев, Кокорин был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы, передает Deita.ru.

Знаменитый актер Михаил Боярский назвал справедливым вердикт, вынесенный Пресненским судом Москвы.

Ранее начальник ИК-4 в Белгороде Сергей Плясов рассказал о распорядке дня отбывающих наказание футболистов. По его словам, осужденные принимают участие в спортивных мероприятиях. 2 августа адвокат футболистов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.