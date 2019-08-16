Киев, 15 августа. Заседание Одесского областного совета началось с массовой драки, парламентарии не смогли прийти к согласию по поводу кандидатуры председателя. Отмечается, что мероприятие открыл нынешний глава совета Анатолий Урбанский.

В сентябре 2019 года он должен занять должность депутата Верховной Рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Как пишет газета «Думская», депутаты облсовета Одессы подрались при выборе председателя, почти в самом начале мероприятия заместитель руководителя области Виталий Свичинский, принадлежащий к той же партии, обвинил коллег в сговоре. При этом, в чем именно состоит сговор, он не уточнил. Политик призвал коллег блокировать трибуну.

Свичинского поддержали представители фракций «Наш край» и «Батькивщина». Конфликт перерос в драку. Был объявлен перерыв и вызвана полиция. Позже выяснилось, что зачинщиком беспорядков стал лидер регионального отделения «Батькивщины» и первый заместитель Урбанского Олег Радковский. Он хотел сорвать избрание председателя, так как в таком случае он стал бы исполняющим обязанности главы совета.

Ранее в прямом эфире парламентского телеканала «Рада» произошла драка, участниками которой стали внефракционный депутат Юрий Левченко и депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Барна. В студии Барна выразил мнение, что депутаты, которые не участвовали в операции в Донбассе и не были мобилизованы, не в праве высказываться о бюджете страны и о введении военного положения. Это послужило поводом для конфликта.

Левченко отметил, что Барна «показал свой уровень, как человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве». Он также назвал оппонента «прислужником олигархата». Словесная перепалка переросла в драку. Барна подошел к Левченко, нанес ему удар, повалил на пол, а затем покинул студию.

В прямом эфире политического ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK произошел аналогичный инцидент. Участниками драки стали депутат Верховной рады Евгений Мураев и замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Грымчак, назвав депутата «подлюкой», подошел к нему, схватил за руки, а затем пнул стойку, за которой стоял Мураев. В результате стойка сломалась и упала на депутата.