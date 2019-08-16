Политолог объяснил желание Зеленского стать лучшим другом Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом до проведения саммита «нормандской четверки». Как отмечает политолог и публицист Андрей Ваджра, Зеленский хочет стать лучшим другом Трампа.

По информации газеты «Известия», о намерении Зеленского провести встречу с Трампом рассказал источник в киевских политических кругах.

«США всегда высказывались в пользу Украины, но Трамп не особо активен в этом. Его публичное содействие стало бы дополнительным козырем для Зеленского (перед возможным саммитом «нормандской четверки». — Прим. ФАН)», — рассказал собеседник издания.

Зеленский хочет попросить президента США проявлять большую публичную активность по украинскому вопросу, что даст главе Украины преимущество на вероятных переговорах, говорится в сообщении издания.

«Франция и Германия аккуратны в своих переговорах. Перед встречей с Путиным в рамках «нормандского формата» Зеленскому нужно максимально усилить свои позиции», — добавил источник.

Зеленский в принципе хочет встретиться с Трампом, не важно, до или после встречи «нормандской четверки», потому что это вопрос статуса, считает публицист. В одном случае Зеленский сам по себе, а в другом — он лучший друг Трампа.

«Я не думаю, что в Киеве сидят дураки и не понимают имел ли место контакт Трампа с Зеленским, или не имел, это не повлияет на российско-украинские переговоры. Это ведь не какие-то дворовые разборки, а большая политика. Москве было глубоко наплевать на отношения Порошенко с Западом и точно так же наплевать на их отношения с Зеленским. Таким образом, здесь вопрос стоит о взаимовыгодных договоренностях, и не более того», — заявил Ваджра в беседе с Федеральным агентством новостей.

Поэтому в большей степени то, что делает Зеленский, рассчитано на внутреннюю публику, т. е. на украинскую, подчеркивает политолог.

«Все остальные прекрасно понимают, что сама по себе Украина - это одно большое пустое место в экономическом, финансовом, военном и политическом плане. Поэтому действия Зеленского рассчитаны именно на украинскую аудиторию, и не более того», — сообщил собеседник ФАН.

Как рассказал депутат Верховной рады VIII созыва Евгений Балицкий, намерения Зеленского перед возможным саммитом очевидны, и состоят в том, что украинскому президенту необходимо заручиться максимальной поддержкой мировых лидеров.

По мнению директора Киевского центра политических исследований Михаила Погребинского, желание президента Украины «втянуть США» в «нормандский формат» выглядит нереалистичными.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к переговорам в «нормандском формате», но лишь после того, как Киев выполнит достигнутые в 2016 году на встрече «четверки» договоренности. Тогда президенты России, Украины и Франции, а также канцлер Германии приняли два ключевых решения. Первое — обеспечить разведение сил и средств на трех участках линии соприкосновения, что изначально саботировалось Украиной. Второе — договориться о том, что закон об особом статусе этой территории вступит в силу (в предварительном варианте. — Прим. ФАН) в день выборов.