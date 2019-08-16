Мэра Туапсе задержали по подозрению в превышении полномочий и подлоге

Москва, 9 августа. Мэр Туапсе Владимир Зверев задержан по подозрению в превышении полномочий и служебном подлоге, сообщил источник «Интерфакс».

По версии следствия, Зверев в мае этого года постановил выделить в аренду местному бизнесмену на 49 лет земельный участок в Туапсе. Уточняется, что глава города якобы существенно занизил сумму платежей предпринимателя. Ущерб бюджету от этого контракта оценивается в 23 миллиона рублей.

«Зверев подозревается в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ) и служебном подлоге (части 1 и 2 статьи 292 УК РФ), — приводит агентство слова источника. — Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения».

Как оказалось, Зверев допускал возможность негативных правовых последствий этого решения. В связи с этим глава города поручил подчиненным подготовить и зарегистрировать задним числом постановление, отменяющее ранее принятое решение о выделении земли, рассказали информированные источники.

Официальное подтверждение этой информации отсутствует.

Зверев был избран мэром Туапсе в феврале 2018 года депутатами городского совета. Он также возглавлял город с 2008 по 2009 год.