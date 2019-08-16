В Киеве обещали не давать гражданство Украины «грязным» россиянам

Закон об упрощении выдачи гражданства Украины был создан в соответствии с требованиями европейского законодательства, и поэтому украинское гражданство будет предоставляться далеко не всем россиянам. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко.

Так эксперт прокомментировал инициативу президента своей страны Владимира Зеленского об упрощенном предоставлении гражданства Украины для жителей РФ.

«Данная инициатива — это ответ на решение России упростить предоставление гражданства гражданам Украины. Украина не могла это пропустить, и она действует зеркально», — подчеркнул украинский политолог.

Киев принял решение упростить принятие гражданства Украины тем россиянам, которые преследуются в России по политическим мотивам, а также тем, кто хочет переехать на Украину и докажет, что это необходимо.

«Это зеркальный ответ на действия РФ в этой области», — считает собеседник ФАН.

При этом выдача украинского гражданства будет доступна далеко не всем россиянам. Это связано с процессом интеграции Украины в европейское правовое поле, пояснил эксперт.

«Украина действует здесь в соответствии с законодательством европейской правовой системы. В законах ЕС четко указано, за что можно давать убежище или гражданство», — отметил Михальченко.

Поскольку, по словам киевского политолога, Украина приводит свое законодательство в соответствие с требованиями ЕС, она-де не могла отойти от этих требований.

«Мы просто продублировали те нормы, которые действуют в ЕС. Нельзя давать гражданство свободно всем подряд — иначе поплывет разная грязь», — заявил г-н Михальченко.

По мнению украинского эксперта, пообещавшего отсеивать «грязных россиян», правом на получение украинского гражданства воспользуются «достаточно много россиян».

Ранее стало известно, что глава Украины Владимир Зеленский подписал указ, который упрощает процедуру получения гражданства его страны для жителей России. На упрощенное получение украинского гражданства могут рассчитывать те граждане РФ, которые откажутся от действующего гражданства и предоставят украинской стороне подтверждающий это документ.