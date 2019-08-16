Украинские разведчики пытались проникнуть на территорию ДНР

Донецк, 16 августа. Группа украинских разведчиков из 11 человек пыталась приблизиться к позициям ополченцев Донецкой Народной Республики (ДНР) в ночь на пятницу, об этом говорится в сообщении Народной милиции ДНР.

По данным Народной милиции, диверсионно-разведывательная группа из 35-й бригады морской пехоты Украины попыталась приблизиться к позициям ополченцев около полуночи севернее Николаевки. Ополченцы вовремя заметили попытку проникновения, однако не стали открывать огонь.

При этом украинских разведчиков сопровождал разведывательный беспилотник. Подразделения ПВО Народной милиции ДНР сбили беспилотник, после этого украинские разведчики стали отступать. На записи, сделанной беспилотником, видно, что БПЛА обеспечивал разведку. В Донецке в очередной раз призвали Киев отказаться от нарушений режима перемирия и следовать минским договоренностям.

Гражданская война на юго-востоке Украины разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. Очередное перемирие вступило в силу 21 июля текущего года, однако ВСУ нарушили режим прекращения огня уже спустя сутки.

Ранее сообщалось, что житель поселка Зайцево на севере Горловки получил ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков.