Россиянин утонул в бассейне в турецкой Аланье

Анкара, 16 августа. Турист из России Сергей Жук утонул во время купания в бассейне на отдыхе в турецком городе Аланья, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в российском консульстве.

В консульстве сообщили, что инцидент произошел в пятницу в одном из отелей Аланьи. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства смерти. Тело утонувшего россиянина доставят на родину по страховке.

Ранее стало известно, что в июне 2019 года Турцию посетило больше миллиона российских туристов. Это стало самым высоким показателем посещаемости республики за последние 19 лет. При этом с начала года в Турции скончалось несколько десятков россиян.

Главный редактор портала Turizm.ru Алексей Песков считает, что колоссальное количество жертв среди туристов в Турции не является чем-то из ряда вон выходящим. Схожую печальную статистику демонстрируют и российские курорты, отметил Песков.