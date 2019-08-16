Кадыров рассказал, о чем говорил с Путиным после смерти отца

Грозный, 16 августа. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, о чем говорил с президентом РФ Владимиром Путиным после смерти своего отца — первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Детали разговора стали известны во время встречи главы ЧР с потомками чеченских переселенцев, мигрировавших в XIX веке на Ближний Восток.

По словам Рамзана Кадырова, на встрече с Владимиром Путиным присутствовали еще 12 человек. Кадыров отметил, что в тот момент его позицией было — прекратить войну в республике. Он добавил, что готов был «быть с Россией» в случае, если ему дадут восстановить разрушенную Чечню и не будут против мусульманской веры.

«С такой договоренностью потом я вышел работать», — сказал Рамзан Кадыров, трансляцию слов которого вела ЧГТРК «Грозный».

Он также рассказал о встрече своего отца с Владимиром Путиным. По его словам, эта беседа состоялась не в Кремле, а «на квартире». Ахмат-Хаджи Кадыров, отметил глава ЧР, согласился возглавить Чеченскую Республику в случае, если народ решит быть частью Российской Федерации.

«Должен решить народ. У него я спрошу. Если мне народ разрешит, то мы проведем референдум», — процитировал слова отца глава Чечни.

В июле стало известно, что парламент Чечни принял решение переименовать родовое село Рамзана Кадырова в честь первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова. Село Центарой получит название Ахмат-Юрт.

Напомним, Ахмат-Хаджи Кадыров погиб во время теракта на стадионе «Динамо» в Грозном 9 мая 2004 года. Во время концерта по случаю Дня Победы на центральной трибуне стадиона произошел взрыв.