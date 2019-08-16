ФАН разъясняет: либеральные СМИ исказили причину отказа властей в проведении акции 24 августа

Ряд антироссийских и либеральных СМИ дезинформируют читателей, намеренно искажая причины отказа властей Москвы в проведении оппозиционной акции 24 августа.

Ранее в поисковой выдаче агрегатора «Яндекс.Новости» был создан сюжет «Мэрия Москвы не санкционировала все акции протеста 24 августа», в которой сообщалось, что столичные власти отказали в согласовании двух акций так называемой «оппозиции» и шествие в центре Москвы.

На появившуюся новость сразу отреагировали антироссийские и либеральные издания вроде «Эха Москвы», «Дождя» и «Новой газеты». Они разразились гневными статьями, пытаясь в очередной раз внушить как своим, так и случайным читателям мысль о том, что в Российской Федерации якобы жестко ограничивается право граждан на собрания, гарантированное им Конституцией страны.

Однако никакого нарушения Конституции нет, так как статья 55 основного закона РФ предусматривает ограничение прав и свобод граждан федеральными законами для — внимание! — защиты их здоровья, а также для того, чтобы реализация прав одних не противоречила законным интересам других. В данном случае подразумевается Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В нем говорится, что в согласовании мероприятия может быть отказано, если оно создаст помехи движению пешеходов и (или) транспортных средств, либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.

Более того, в случае, если в заявленной организаторами локации планируется проведение другого мероприятия, то согласована будет та акция, заявка на которую подавалась раньше. Именно этим и объясняется отказ в согласовании мероприятий оппозиции 24 августа. К примеру, в этот день на Поклонной горе уже одобрена другая акция, а шествие на проспекте Сахарова создаст реальные помехи для движения транспорта в центре Москвы, что напрямую нарушит права тех граждан, которые не имеют отношения к оппозиционной акции.

Отметим, в федеральном законе «О митингах» также сказано, что если заявка на массовое мероприятие была подана в срок, то власти обязаны предложить альтернативное место для его проведения в случае отказа согласования. В данном случае оппозиции было предложено провести сразу две акции — 24 числа была согласована акция в Марьино, а 25 августа согласован 100-тысячный митинг на Сахарова, вместо шествия (статичный митинг не создаст таких проблем для движения транспорта и пешеходов).

Таким образом профессиональные «оппозиционеры» могли спокойно реализовать свое конституционное право на собрания, однако организаторы акций сами отказались от предложенных властями мест для их проведения. И после этого либеральные СМИ активно понесли в массы идею о том, что оппозиции «запрещают» проводить акции протеста.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве состоялись незаконные митинги-акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», которые были уличены в фальсификации подписей. Во время этих демонстраций агрессоры провоцировали сотрудников полиции и Росгвардии, а также устраивали беспорядки. Некоторые участники митинга распыляли слезоточивый газ, бросали в правоохранителей бутылки.

Несмотря на это, 10 августа власти Москвы разрешили провести согласованный митинг-концерт, куда были приглашены популярные рэп-исполнители и блогеры. В итоге акция превратилась в очередной летний музыкальный фестиваль. Недовольные таким мирным развитием событий провокаторы стали призывать людей устроить шествие по городу. На их призыв откликнулось около 3 тысяч человек. При этом так называемая «прогулка» сопровождалась погромами, порчей частной собственности, зажиганием дымовых шашек и препятствованием движению транспорта. Правоохранители быстро пресекли беспорядки и задержали провокаторов.

Изначально рэп-митинг заявлялся как акция в поддержку «независимых» кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за различные нарушения. Среди них оказалась и скандальный юрист ФБК Любовь Соболь, у которой был обнаружен целый подпольный цех по подделке подписей. Женщина также была уличена в использовании подписей уже умерших москвичей.