Стало известно, куда и когда уйдет Глазьев с поста советника президента РФ

Москва, 16 августа. Советник президента РФ Сергей Глазьев может стать министром по интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии.

Вопрос о его назначении рассмотрит Высший Евразийский совет (ВЕЭС). Заседание назначено на 1 октября. Оно пройдет в Ереване. В пресс-службе комиссии отметили, что если члены совета одобрят кандидатуру Глазьева, то он займет этот пост. Кроме того, в ЕЭК добавили, что 9 августа проект решения ВЕЭС о назначении Глазьева прошел одобрение глав правительств на заседании Межправсовета в Чолпон-Ате, пишет РИА Новости.

Ранее о том, что Глазьев может покинуть администрацию президента РФ и занять должность министра интеграции и макроэкономики ЕЭК, сообщила газета «Известия». В настоящее время этот пост занимает Татьяна Валовая. После того, как ее сменит Глазьев, она станет работать руководителем офиса ООН в Женеве.

Глазьев работает советником российского президента с июня 2012 года. Политик не стеснялся выступать с жесткой критикой кабмина и ЦБ РФ, призывал Минфин и Банк России не вкладывать средства национальных резервов России в доллары и евро. Известна его инициатива ввести ограничение вывоза капитала из России, оказывать поддержку отечественных производителей через ослабление рубля, а также ввести закупки импортных товаров за счет госбюджета.