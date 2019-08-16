МВД объяснило, когда и кому будут выдаваться автомобильные номера нового образца

Москва, 16 августа. Новые государственные регистрационные знаки для автомобилей появятся в России в 2020-м, на год позже, чем было запланировано. Типоразмеры знаков будут вводиться согласно разработанному ГОСТ Р 50577-2018.

«Приказом Росстандарта ввод в действие нового национального стандарта перенесен на 4 августа 2020 года с правом его досрочного применения», — сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что чаще всего с вопросами о двухстрочных автомобильных номерах в ГИБДД обращаются владельцы американских и японских машин.

«Всего под разные виды транспорта разработаны 10 типов номеров. Для машин из США и Японии появятся знаки другой формы и размера – почти квадратные, 29 на 17 сантиметров», — напоминает «Комсомольская правда».

Планируется, что легковушки поделят на несколько подклассов. Например, у раллийных автомобилей в номере должна появится буква «С» - «спортивный». Заказать изготовление номеров можно уже сейчас. Знаки могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки. По словам Ирины Волк, это условие предусмотрено новой редакцией ГОСТ.