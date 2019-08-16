Самолет UTair вернулся во «Внуково» через 19 минут после вылета

Москва, 16 августа. Самолет авиакомпании UTair вернулся в столичный аэропорт «Внуково» через 19 минут после вылета, сообщили источники Федерального агентства новостей в воздушной гавани.

Самолет совершал перелет из Москвы в Уфу. По информации СМИ, во время полета появилось подозрение, что в один из двигателей попала птица. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Всего в воздухе лайнер находился около 19 минут. Информацию о попадании птицы в двигатель воздушного судна источник ФАН не подтвердил.

Накануне лайнер «Уральский авиалиний» А321, следующий рейсом из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, совершил экстренную посадку в Подмосковье с двумя выключенными двигателями и убранными шасси. Основной версией происшествия считают столкновение самолета со стаей птиц в воздухе, одна из которых попала в двигатель.

Внутри воздушного судна находились 226 пассажиров, а также 7 членов экипажа. При экстренной посадке, к счастью, удалось избежать жертв. За помощью к врачам обратились 75 человек, в том числе 19 детей. Произошедшее сравнили с «чужом на Гудзоне».

В пятницу появилось сообщение о задержке рейса лоукостера «Победа» в Минеральных водах из-за возможного попадания птицы в двигатель самолета.