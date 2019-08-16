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МАК приступил к расшифровке черных ящиков A321 после экстренной посадки в поле

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МАК приступил к расшифровке черных ящиков A321 после экстренной посадки в поле

Москва, 16 августа. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке бортовых самописцев самолета «Уральских авиалиний» A321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье.

Как рассказали в МАК, расшифровка черных ящиков не займет много времени. Бортовые самописцы находятся после экстренной посадки самолета в хорошем состоянии. Время записи на магнитной ленте составляет примерно три минуты.

«Специалисты МАК в лаборатории вскрыли ящики, — приводит слова источника в МАК ТАСС, — начата работа по расшифровке самописцев».

МАК приступил к расшифровке черных ящиков A321 после экстренной посадки в поле

В четверг самолет «Уральский авиалиний», следовавший из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, совершил экстренную посадку в Подмосковье с двумя выключенными двигателями и убранными шасси. Основной версией чрезвычайного происшествия в настоящее время считают столкновение самолета со стаей птиц в воздухе, одна из которых попала в двигатель. 

Внутри воздушного судна находились 226 пассажиров, а также 7 членов экипажа. При экстренной посадке на кукурузное поле, к счастью, удалось избежать жертв. За помощью к врачам обратились 75 человек, в том числе 19 детей. Произошедшее эксперты и СМИ сравнили с «чужом на Гудзоне».

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