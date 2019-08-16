Экс-депутат Рады рассказал, какие регионы выйдут из состава Украины после Донбасса

Глава украинского Центра исследований политических ценностей Александр Доний предложил вывести из ДНР и ЛНР граждан Украины, а затем возвести на границе с Донбассом «жесткую стену без всякой экономической поддержки террористических режимов». Ему ответил бывший депутат верховной рады Алексей Журавко.

По мнению Александра Дония, Киеву не нужно бороться за территорию Донбасса, а нужно беспокоиться о людях, которые там живут. По его словам, надо вывезти из Донбасса всех украинцев и дать им жилье, а тех, кто захочет остаться, оставить.

«Только Украина потратила выделенные на это Западом деньги. В результате она саботировала эту инициативу», — констатировал Доний.

Депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко, комментируя слова своего соотечественника, заявил, что его идея с вывозом украинцев из Донбасса и обнесением региона глухой стеной невыполнима.

«Все больше убеждаюсь, что людям, которые сидят в Киеве и пытаются что-то решать, уже даже психиатры не помогут. Есть же минские соглашения, которые Украина подписывала. В них сказано, что нужно сделать, чтобы разрешился конфликт в Донбассе. Но этот Доний и прочие, видимо, не умеют читать, а потому разрождаются такими абсурдными идеями», — заметил Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей.

По его мнению, жители Донбасса не согласятся переехать на украинскую территорию, даже если им пообещают жилье.

«Все знают, что украинские власти не выполняют своих обещаний, и денег на то, чтобы переселить людей из Донбасса, у них нет. Доний же сам сказал, что выделенные Западом на эти цели средства давно потрачены. И если выделят новые, они все равно будут потрачены не по назначению. И стену Киеву не на что строить. А если ЕС или США подкинут копеечку, то повторится история Великой украинской стены, которую бывший премьер Арсений Яценюк строил на границе с Россией. Повторятся коррупционный скандал и фейки для наивных украинцев», — уверен бывший депутат украинского парламента.

Алексей Журавко убежден, что Донбасс, как и Крым, никогда не вернутся на Украину. Жители черноморского полуострова выразили свое волеизъявление на референдуме 16 марта 2014 года, по итогам которого Крым воссоединился с Россией. А жители ДНР и ЛНР активно получают российское гражданство, напомнил украинский политик.