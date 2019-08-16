Полиция США убивает больше американцев, чем их гибнет в Ираке

Официальный уровень убийств в США, который в последние годы стабилизировался на уровне 5,3 случаев на 100 000 человек, показывает далеко не всю картину применения огнестрельного оружия и смертей от него в бывшей сверхдержаве.

Такая стабилизация уровня умышленных убийств во многом была достигнута из-за чрезмерного применения оружия силовыми ведомствами, в первую очередь американской полицией. Начиная с 2015 года копы в Штатах убивают в среднем трех граждан в день, предпочитая не задерживать подозреваемых в совершении преступлений, а сразу вести огонь на поражение.

В 2018 году полиция США убила 992 человека — эту цифру уже можно сравнить с 17 284 американских граждан, убитых преступниками.

Печальная статистика

Счет убитым американским гражданам каждый год публикуется изданием The Washington Post, которое скрупулезно собирает статистику по всем смертельным случаям с участием полиции.

Статистика силового беспредела в США доступна с 2015 года и обновляется ежедневно — ведь ежедневно звучат и выстрелы полицейских, которые убивают собственных граждан.

Каждый случай убийства полицейскими имеет в статистике газеты «фамилию, имя и год рождения», а также включает дополнительную информацию: расу, пол, наличие при себе оружия в момент смерти, статус при задержании (убегал, отстреливался, сопротивлялся), а также указание, использовалась или нет полицейским видеофиксация момента убийства.

Например, в 2018 году среди 992 убитых полицейскими было 939 мужчин и 52 женщины, еще в одном случае пол определить не удалось. Таким образом в мужчин полиция стреляет минимум в 18 раз чаще, чем в женщин — гендерный состав жителей США практически равный.

Среди убитых было 452 белых и 229 чернокожих, а также 164 латиноамериканца и 40 представителей других рас (в 107 случаях расовую принадлежность определить не удалось). Учитывая то, что чернокожих в населении США всего 12,3%, а испаноязычных — 16,3%, оказывается, что в афроамериканцев полиция в 2018 году палила в три раза чаще, а в латиноамериканцев — в полтора раза чаще, чем в белых жителей.

Среди прочего, в 2018 году полицейские США убили 15 несовершеннолетних — еще один прискорбный и весьма показательный момент, говорящий об уровне подготовки американских «стражей порядка».

Интересен и срез практики задержания, предшествовавшего убийству. В 551 случае убийства погибший был вооружен огнестрельным оружием, в 183 случаях — имел при себе нож. Таким образом, полицейские действовали против вооруженных граждан США только в трех случаях из четырех.

В 47 случаях (около 5% всех убийств) убитый был совершенно безоружен, еще в 38 случаях (около 4%) погибший от полицейских пуль был вооружен игрушечным оружием, а в 105 случаях в качестве оружия было указано «иное». Как правило, это бейсбольные биты, тазеры, обломки труб, камни, топоры и даже… шест для стриптиза. Однако в большинстве случаев в полицейском отчете значится «неизвестное оружие», что выглядит скорее попыткой выдать невооруженного человека за реально опасного преступника.

В 161 случае убитые пытались оторваться от полиции с использованием автомобиля, в 135 случаях убегали, однако еще в 615 случаях бегства не было зарегистрировано вообще.

Наконец, в 114 случаях полицейские использовали камеры для фиксации своих действий, а в 878 случаях — нет.

Атмосфера безнаказанности

Эта цифра — около тысячи убитых полицией американцев за год — продолжала оставаться стабильной вот уже пять последних лет. Однако 2019 год, похоже идет на рекорд: за шесть с половиной его месяцев полицией в США убито уже 566 человек.

Анализ статистики показывает — американская полиция предпочитает не задерживать подозреваемых в совершении преступлений, а сразу вести огонь на поражение. Это говорит о том, что правоохранительные органы США не справляются с основной возложенной на них миссией — «оберегать и защищать» граждан от преступников. Они лишь увеличивают уровень насилия в обществе.

Если сравнить число убитых полицейскими с числом умышленных убийств (17 284 человека в 2017 году, данные ФБР), то окажется, что полицейские отвечают за 6% всех убийств в США. Но еще грустнее это сравнение станет, если учесть тот факт, что расширение полномочий полиции и передача ей современной техники и вооружения по линии Пентагона, предпринятое якобы для борьбы с вооруженной преступностью и массовыми убийствами, на деле превратилось в милитаризацию полиции. А это, в свою очередь, значительно снизило и без того «бумажный» барьер в применении оружия копами. Проще говоря, полиция в США «казнит» граждан прямо на улицах — без суда и следствия.

С 2015 года самые резонансные, массовые убийства с применением огнестрельного оружия унесли в США жизни 339 людей. За то же время американская полиция расстреляла на месте на порядок больше собственных граждан — 4500 человек. Для сравнения, за 8 лет войны в Ираке (2003—2011) США потеряли убитыми 4423 военнослужащих.

Как видно из статистики The Washington Post, минимум четверть из них составляют люди, погибшие в результате полицейского произвола разной степени очевидности, так как они или не были вооружены вовсе, или же их оружие не представляло опасности для копов.

Ситуация осложняется тем, что полицейских, обвиняемых в чрезмерном применении силы и неправомерном использовании оружия, как правило оправдывают под различными предлогами. При этом полицейские рапорта искажаются, чтобы мотивировать применение огнестрельного оружие «на поражение».

Этому способствует и откровенный саботаж самих полицейских, сознательно ограничивающих использование персональных камер видеофиксации. Даже через пять лет после начала их повсеместного внедрения лишь в 11% случаев полицейские имели их на себе в рабочем состоянии в момент убийства. В силу этого за решеткой оказывается относительно небольшой процент сотрудников полиции. Ни в одной развитой стране мира ничего подобного не происходит, поэтому не будет преувеличением назвать США страной легализованного полицейского террора.

При этом существует множество исследований, которые наглядно показывают, что сама по себе милитаризация полиции никак не сокращает уровень преступности, включая тяжкие преступления. Более того, в ряде исследований доказывается, что милитаризация полиции ведет к еще большему числу жертв среди граждан во время полицейских операций. И это не удивительно: «ружье, висящее на груди», обычно всегда стреляет.

Но раз это всем очевидно, то зачем тогда вообще понадобилась милитаризация полицейских сил в США, с раздачей копам армейского вооружения? Единственным разумным объяснением тут выглядит подготовка к подавлению гражданских выступлений и акций в «цитадели демократии».

В самом деле, народные бунты в США участились еще при прошлом президенте Бараке Обаме, а при нынешнем хозяине Белого дома они стали приобретать все более агрессивный характер. Американская элита обоснованно боится сценария, в котором при резком падении уровня жизни в стране народ направит свой гнев против нее. Политический класс и финансовый истеблишмент США при помощи милитаризации полиции пытаются обезопасить свою власть и собственность от гражданских волнений, которые выглядят неизбежными при инерционном развитии событий.

Где рванет?

При анализе американской статистики смертей от рук «стражей порядка» нетрудно увидеть еще один паттерн действий американской полиции.

Невзирая на насаждаемую в СМИ и в интернет-обсуждениях политику толерантности и политкорректности, расизм в рядах американской полиции по-прежнему процветает. Отчасти это определяется большим процентом преступности в среде чернокожих и испаноговорящих жителей США, однако, как и в случае с «оказанием сопротивления полиции», это лишь часть картинки.

В реальности полицейские различных штатов практикуют задержания и досмотры по расовому признаку против черных и латиноамериканцев, провоцируя ненависть к полиции даже среди законопослушных граждан с черным цветом кожи или с испанским языком. При этом именно черные протесты подавлялись американскими правоохранителями наиболее жестоко. Иными словами, подавление афроамериканцев, а с приходом Трампа — и испаноговорящих, превращается в один из главных приоритетов действий силовых органов в Америке.

Практика создания языковых и расовых гетто в Америке подкрепляется тем, что для двух указанных категорий граждан сегодня «запечатаны» любые социальные лифты. Формальное присутствие когорты чернокожих и испаноговорящих актеров в Голливуде или в профессиональном спорте по-прежнему остается лишь зыбким парадным фасадом. Ведь подавляющая часть латиноамериканцев и чернокожих граждан США, когда их не убивает собственная полиция, живут гораздо хуже своих белых соседей.