Принцесса Кристина скончалась в Нидерландах

Гаага, 16 августа. Во дворце Нордейнде на 72-м году жизни скончалась голландская принцесса Кристина. Как сообщили в правительстве Нидерландов, женщина умерла в своих покоях.

Кристина стала четвертым ребенком в королевской семье, появившись на свет 18 февраля 1947 года. Ее родители – наследная принцесса Юлиана и принц Бернард Липпе-Бистерфельдский – поженились в 1937 году. Новорожденная девочка получила имя Мария-Кристина и сразу два титула принцессы – Оранско-Нассауская и Липпе-Бистерфельдская. В семейном кругу принцессу называли Марейке от имени Мария, а повзрослев, она предпочтет быть Кристиной.

«Мы опечалены кончиной нашей дорогой сестры и тети. Кристина была прекрасным человеком с очень добрым сердцем. Своим музыкальным талантом ей удалось затронуть души многих людей», — цитирует ТАСС королевскую семью.

Принцесса не любила внимание общественности и предпочла отказаться от притязаний на трон, выбрав работу преподавателя музыки в нью-йоркской школе Монтессори. Несмотря на отказ от престола, можно сказать, что карьера у нее сложилась удачно. В итоге она возглавила музыкальный центр в Гааге и активно выступала, в свое время записав несколько компакт-дисков.

В 1975 году Кристина вышла замуж за кубинского эмигранта Хорхе Гильермо. В браке, продлившемся 9 лет, у пары появилось трое детей.

По последней информации, женщина боролась с онкологическим заболеванием. Точная дата прощания с голландской принцессой не уточняется, известно, что закрытая церемония состоится во дворце Нордейнде.