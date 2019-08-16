Второго пилота А321 госпитализировали после экстренной посадки в Подмосковье

Москва, 16 августа. Второго пилота самолета «Уральских авиалиний» А321 Георгия Мурзина госпитализировали после экстренной посадки на кукурузное поле в Подмосковье, сообщил коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.

Как уточнил Скуратов, у Мурзина выявлены ушибы грудной клетки. Второго пилота госпитализировали после экстренной посадки в Подмосковье.

«С ним все будет нормально», — приводит РИА Новости слова представителя «Уральских авиалиний».

Напомним, накануне лайнер А321, следующий рейсом из Москвы в Симферополь, совершил экстренную посадку в Московской области с двумя выключенными двигателями и убранными шасси. Эксперты сравнили произошедшее в Раменском районе с «чудом на Гудзоне». Основной версией ЧП считают столкновение лайнера со стаей птиц в воздухе, одна из которых попала в двигатель.

Внутри самолета «Уральский авиалиний» находились 226 пассажиров, а также 7 членов экипажа. При экстренной посадке, к счастью, удалось избежать жертв. За помощью к врачам обратились 75 человек, в том числе 19 детей.

Действия экипажа высоко оценили пассажиры, эксперты, СМИ и политики. Пилотов А321 окрестили героями и хотят представить к госнаградам, однако командир воздушного судна Дамир Юсупов пояснил, что таковым себя не считает, потому что выполнял свой профессиональный долг.