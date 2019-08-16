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Сирийская армия отбила у террористов новые территории на юге Идлиба

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Сирийская армия отбила у террористов новые территории на юге Идлиба

Дамаск, 16 августа. Сирийская армия отбила у террористов новые территории на юге Идлиба и в настоящее время продолжает продвигаться на северо-запад от одного из крупнейших городов провинции Хан-Шейхуна.

Об освобождении Мадайи и Аль-Арджахи после ожесточенных боев с боевиками запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» сообщило издание Southfront.org.  

Напомним, что активные действия подразделений САА вынудили оставшихся в этих районах боевиков бежать в Хан-Шейхун. Город превратился один из крупнейших опорных пунктов незаконных вооруженных группировок в Идлибе. Неподалеку от него находится важнейшая трасса М5, связывающая Дамаск и Алеппо. 

Масштабная военная операция правительственных войск Сирии стали ответом на многочисленные нарушения со стороны террористов на севере Хамы и юге Идлиба.  Боевики нарушали все договоренности и нападали на мирные районы, находящихся под контролем властей САР. 

Напомним, «режим прекращения огня» вступил в Идлибе 2 августа после переговоров в Нур-Султане. Главным пунктом принятого соглашения стал отвод тяжелого и среднего вооружения  террористов на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе. Сейчас ключевая цель для сирийской армии — взятие Хан-Шейхуна. Это позволит взять в окружение джихадистские бандгруппы в районе Аль-Латаминского выступа.

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