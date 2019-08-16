Соловьев раскритиковал заголовок «Би-би-си» о «раненых» пассажирах рейса A321

Нынешний уровень «Британской вещательной корпорации», долгое время считавшейся столпом качественной журналистики в мире, достоин лишь сожаления. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя вчерашний заголовок издания о происшествии в Подмосковье.

15 августа, в день, когда жители России поздравляли друг друга с успешным приземлением лайнера «Уральских авиалиний» и спасением 226 пассажиров и 7 членов экипажа благодаря профессионализму летчиков, на сайте «Би-би-си» вышла публикация под названием «Удар птиц в России: 23 раненых после столкновения самолета с чайками и жесткой посадки».

Текст под таким заголовком долгое время оставался на сайте «Би-би-си» и успел «засветиться» в поисковых системах. В конце концов британская редакция все-таки заменила название на другое, так ни словом и не упомянув о количестве спасенных пассажиров: «Самолет жестко приземлился после столкновения с чайками».

«К сожалению, стандарты сильно изменились с тех времен, когда мы учились и считали «Би-би-си» с CNN непререкаемыми авторитетами в журналистском творчестве и журналистской этике. Теперь, конечно, ситуация кардинально изменилась», — констатировал Владимир Соловьев.

По мнению эксперта, западная пресса в последнее время занимается обслуживанием политических интересов своих государств.

«Пресса Великобритании, Франции, США о России чаще всего пишет или плохо, или никак. Это замечено не только нашими исследователями, но и экспертами в этих странах», — отметил собеседник ФАН.

«Би-би-си» оказалась не единственным европейским СМИ, которое в невероятной истории спасения двух с лишним сотен людей «ухватилось» за их царапины из-за жесткого приземления. Сотрудники немецкой газеты Kölner Stadanzeiger пошли еще дальше. В их издании от 15 августа вышел материал под названием «Едва избежавший катастрофы Airbus приземлился на кукурузном поле — много раненых».

Такая формулировка позволяет предположить сотни раненых и травмированных пассажиров, в то время как за медицинской помощью в Подмосковье обратился один-единственный пассажир Airbus A321 — остальные пострадавшие отказались от госпитализации. При этом, в отличие от коллег из «Би-би-си», кельнские пропагандисты так и не поменяли свой заголовок.

Reuters поступил еще оригинальнее, опубликовав репортаж под заголовком «Российские пилоты сажают самолет на кукурузное поле, зарабатывая похвалу Кремля». Глубокое убеждение корреспондентов агентства в том, что пилоты спасли всех, кто был на борту, включая детей, лишь бы получить госнаграды, подтверждается в первом же абзаце. А далее автор «огорчается» тем, что пассажиров самолета с горящими двигателями, в которых застряли птицы, не предупредили должным образом о предстоящей посадке.

Справедливости ради стоит отметить, что не все западные СМИ пошли по традиционному пути. Например, The Daily Mail так озаглавило свой текст по этому поводу: «Чудо кукурузного поля! Герой-летчик благополучно посадил на брюхо горящий российский самолет с 233 человеком на борту на сельхозугодья, после того как стая птиц попала оба двигателя во время взлета».

Характерна реакция британской публики на эту статью The Daily Mail. Авторы самых популярных комментариев под ней в один голос восхищаются мастерством русского пилота, радуются, что катастрофы удалось избежать, — и получают сотни «лайков» от других читателей.