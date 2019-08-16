В Госдуме отреагировали на идею Трампа купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп планирует выкупить у Дании Гренландию. Американский лидер уже поднимал вопрос о покупке в обсуждении со своими советниками и юристами. Об этом говорится в сообщении газеты The Wall Street Journal (WSJ). Член комитета Государственной думы по международным отношениям Антон Морозов допускает, что у этой идеи Трампа есть вполне конкретные военные цели.

По данным газеты, американский лидер спрашивал у своих советников во время встреч и деловых обедов, могут ли США приобрести Гренландию. Трампа интересовало их мнение о ресурсах и геополитическом значении острова. Трамп также просил юристов в Белом доме изучить эту идею, отмечает издание.

В числе советников президента были те, кто поддержал его проект приобрести остров, но другие сочли эту идею мимолетной, и уверены, что до ее реализации дело не дойдет, сообщает WSJ.

Американский президент стремится вписать свое имя в историю США крупными буквами, т. к. он достаточно амбициозный политик, считает депутат Морозов.

«Он считает, что, если удастся расширить территорию США, пускай даже за счет безжизненного острова, покрытого льдом и снегом, то это принесет ему политические очки. А с точки зрения практического применения Гренландии — вряд ли будет какой-либо экономический эффект. Скорее всего, эта территория может быть использована для размещения военных баз, пусковых ракетных установок, военно-морских баз для подводного флота, которые действуют в Северном Ледовитом океане», — заявил Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий допускает возможность, что у Трампа есть личный бизнес-интерес к острову.

Белый дом и Госдепартамент США пока не прокомментировали инициативу Трампа. Представители королевского дома Дании и посольства страны в Вашингтоне тоже не стали уточнять свою позицию. Так же поступили и представители премьера Гренландии и представительство острова в Вашингтоне. Позже, как пишет газета Jyllands Posten, датские политики оценили предложение президента США купить Гренландию как «несерьезное».

Напомним, что в Гренландию должен был приехать госсекретарь США Майк Помпео. Поездка была отменена из-за эскалации напряжения в отношениях между США и Ираном.

Ранее оборонное логистическое агентство Пентагона проводило отбор компаний для того, чтобы начать «исследования рынков Северного полярного круга». В частности, Пентагон интересовала информация о том, откуда в эти регионы поставляются бутилированная вода, еда, одежда, нефтепродукты и медицинские препараты, а также более подробные данные о наличии в природных ресурсах региона.

Гренландия является крупнейшим в мире островом, расположенным между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Де-юре остров входит в состав Королевства Дания, но обладает широкой автономией. Так, правительство Гренландии решает все внутренние вопросы, контролирует все полезные ископаемые острова, а за Данией остаются вопросы контроля над обороной, внешней и финансовой политикой. Население Гренландии составляет около 56 тыс. человек.