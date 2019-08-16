Два человека оказались под завалами при обрушении здания в Ленобласти

Санкт-Петербург, 16 августа. Неэксплуатируемое здание обрушилось в результате технологической ошибки при демонтаже в Волхове Ленинградской области. Как сообщил источник, под завалами могут находиться люди.

По информации издания «ПолитЭксперт», строение, где произошло обрушение, находится на территории ОАО «Апатит» на Кировском проспекте. Из-за допущенной при демонтаже ошибки рухнула стена на третьем этаже. По предварительным данным, под завалами находятся два человека. Один из них найден погибшим. Спасатели ищут второго пропавшего.