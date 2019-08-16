Расширенное видео полета БПЛА «Охотник» с истребителем Су-30 появилось в Сети

Москва, 16 августа. Расширенная версия видео испытаний новейшего российского беспилотника «Охотник» появилась в Сети. Ролик опубликовало Минобороны РФ.

На записи продолжительностью полторы минуты можно видеть, как БПЛА разгоняется по взлетно-посадочной полосе и стремительно набирает высоту.

Во время полета «Охотник» сопровождает истребитель Су-30. Камеры запечатлели, как беспилотник маневрирует в воздухе.

На кадрах видна механизация крыла нового летательного аппарата. Отметим, что испытательный полет «Охотник» проходил без уборки шасси. Это было вызвано соображениями безопасности. В Минобороны отметили, что беспилотник управляется дистанционно.

Благодаря его строению по схеме «летающее крыло», его практически невозможно обнаружить радиолокационным средствам. Кроме того, уровень оснащенности «Охотника» оптико-электронной и радиотехнической техники делает его просто незаменимым для разведывательных операций на большом удалении от аэродромов базирования.

Напомним, первое 32-секундное видео испытаний «Охотника» появилось в Сети 7 августа.