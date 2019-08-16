Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Расширенное видео полета БПЛА «Охотник» с истребителем Су-30 появилось в Сети

32
0 Оставить комментарий

Расширенное видео полета БПЛА «Охотник» с истребителем Су-30 появилось в Сети

Москва, 16 августа. Расширенная версия видео испытаний новейшего российского беспилотника «Охотник» появилась в Сети. Ролик опубликовало Минобороны РФ.

На записи продолжительностью полторы минуты можно видеть, как БПЛА разгоняется по взлетно-посадочной полосе и стремительно набирает высоту.

Во время полета «Охотник» сопровождает истребитель Су-30. Камеры запечатлели, как беспилотник маневрирует в воздухе.

Расширенное видео полета БПЛА «Охотник» с истребителем Су-30 появилось в Сети

На кадрах видна механизация крыла нового летательного аппарата. Отметим, что испытательный полет «Охотник» проходил без уборки шасси. Это было вызвано соображениями безопасности.  В Минобороны отметили, что беспилотник управляется дистанционно.

Расширенное видео полета БПЛА «Охотник» с истребителем Су-30 появилось в Сети

Благодаря его строению по схеме «летающее крыло», его практически невозможно обнаружить радиолокационным средствам. Кроме того, уровень оснащенности «Охотника» оптико-электронной и радиотехнической техники делает его просто незаменимым для разведывательных операций на большом удалении от аэродромов базирования.

Напомним, первое 32-секундное видео испытаний «Охотника» появилось в Сети 7 августа. 

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров