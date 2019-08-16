Власти Подмосковья отчитались о ситуации со свалкой после посадки А321 в поле

Москва, 16 августа. Минэкологии Московской области проверило ситуацию вокруг озера Глушица после попадания птиц в двигатели самолета А321 и экстренной посадки воздушного судна на кукурузное поле.

Водоем находится недалеко от аэропорта Жуковский в Москве. Ранее сообщалось, что птицы активно размножаются рядом со взлетно-посадочной полосой из-за находящейся рядом с Жуковским свалки. Как уточнили в министерстве экологии Подмосковья, незаконная свалка строительных и бытовых отходов вблизи озера закрыта. Владельцев свалки неоднократно привлекали к ответственности. Администрация Жуковского ликвидировала коммунальные отходы в этом месте, сейчас на территории остался лишь строительный мусор. Как передает телеканал «360», часть участков была изъята у недобросовестных собственников и передана в муниципальную собственность.

«Сейчас бытовые отходы на свалку не завозятся. Остатки органики сгнили, то есть корма для птиц нет», — сообщили в ведомстве о ситуации на Глушице.

Из-за того, что новые отходы около озера не складируются, птицам нечем питаться. Угрозы для самолетов они не представляют.

Ранее Главное управление МЧС России по Московской области опубликовало видео эвакуации пассажиров самолета А321.

Напомним, пассажирский самолет А321 выполнял рейс из московского аэропорта «Жуковский» в Симферополь. По информации Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете воздушное судно столкнулось со стаей чаек, из-за чего возник сбой в работе двигателей.

Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили лайнер с двумя отказавшими двигателями на кукурузное поле. Жертв во время ЧП удалось избежать. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что экипаж самолета следует представить к государственным наградам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал идею наградить пилотов А321.

Всем пассажирам самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку в Подмосковье, выплатят компенсацию в 100 тысяч рублей. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ОАО «Рампорт Аэро» (управляющая компания аэропорта) Евгений Солодилин.

По его словам, решение о выплате компенсаций приняли авиакомпания и страховая компания. Пассажиры получат выплаты в 100 тысяч рублей.