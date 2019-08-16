Пилот Юсупов принес извинения пассажирам после экстренной посадки в поле

Екатеринбург, 16 августа. Командир лайнера «Уральских авиалиний» А321 Дамир Юсупов принес извинения пассажирам после экстренной посадки на кукурузное поле в Подмосковье.

Пилот признался, что чувствуют вину за то, что не доставил своих пассажиров из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. Командир воздушного судна принес им свои извинения.

«Виноват, что так получилось, что их не доставил до места назначения», — пояснил он свои чувства на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Юсупов пожелал всем пострадавшим во время экстренной посадки А321 скорейшего выздоровления.

Напомним, накануне А321 совершил экстренную посадку в Подмосковье с двумя отказавшими двигателями. Эксперты сравнили произошедшее с «чудом на Гудзоне». Основной версией ЧП считают столкновение лайнера со стаей птиц в воздухе, одна из которых попала в двигатель.

Внутри самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. При экстренной посадке на кукурузное поле, к счастью, удалось избежать жертв. За помощью к врачам обратились 75 человек, в том числе 19 детей.

Действия экипажа высоко оценили пассажиры, эксперты, СМИ и политики. Пилотов А321 окрестили героями и хотят представить к госнаградам, однако сам Юсупов пояснил, что таковым себя не считает, потому что выполнял свой профессиональный долг.