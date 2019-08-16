Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений

Роквилл, 16 августа. Средняя температура по миру в июле 2019 года составила 16,7°C. В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщили, что это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений.

Показатель этого года действительно на 0,05 градуса выше, чем прошлый рекордсмен – июль 2016 года. В прошлом месяце невыносимое тепло пришло в Северную Америку, Южную Азию и Южную Африку, а также накрыло большую часть Атлантического и Тихого океанов.

«Температура поверхности океанов и континентов планеты в июле 2019 года на 0,95 градуса превысила усредненный показатель XX века, равный 15,8 градуса. Это позволило превзойти прошлый рекорд 2016 года на 0,03 градуса. Несмотря на кажущуюся скромность это - значительная цифра для климата Земли», — сообщает «Ридус».

Повышенная температура всегда оказала большое влияние на льды Арктики и Антарктиды. Так, по данным «New York Times», в Арктике в июле в среднем тает 40 800 квадратных миль морского льда.

По информации «Вечерней Москвы», июль всегда занимает лидирующие позиции в рейтинге самых жарких периодов лета.