Мать и трое детей сгорели вместе с домом во время пожара в Курской области

Курск, 16 августа. Мать и ее трое сыновей сгорели во время пожара в частном доме в Курской области, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Экстренные службы получили сообщение о возгорании в 4.53 по местному времени. Пожар произошел в деревне Суходол Фатежского района в Курской области.

Когда пожарные прибыли к месту ЧП, горели пристройка к дому и крыша строения. Спасателям понадобились три часа, чтобы справиться с огнем.

В результате возгорания дом площадью в 100 квадратных метров выгорел практически полностью. При разборе завалов были найдены четыре трупа. Как оказалось, это были проживающие в доме мать и ее трое детей. Жертвами стали Ольга Р., Алексей Р., Павел Р. и Иван Р.

Ранее стало известно, что 10-летний мальчик едва не сварился заживо в яме с кипятком в Омске.