Сирия, 16 августа. Российские ПВО отразили очередную атаку на «Хмеймим» в Латакии. Израильские ВВС подозреваются в попытке нанесения ударов по городу Масьяф в Хаме. САА освободила еще два населенных пункта на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали позиции боевиков в северной части Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по расположениям исламистов на севере Хамы; обследовали окрестности города Ат-Табни северо-западнее Дейр-эз-Зора; перехватила неизвестные ракеты у города Масьяф в Хаме.

«Тахрир Аш-Шам»: утратила контроль над поселениями Мадайя и Тель Аль-Арджахи в Южном Идлибе.

Провинция Латакия

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что российская авиабаза «Хмеймим» вновь подверглась попытке атаки. Согласно информации, полученной от военного источника в городе Джабла, исламисты вооруженной оппозиции, отряды которых базируются в районе границы между провинциями Латакия и Идлиб, выпустили несколько ракет в направлении военного объекта. Тем не менее все они были перехвачены штатными системами ПВО. Это подвигло правительственные войска возобновить боевые действия на линии соприкосновения сил с радикалами. Так, в настоящий момент отмечаются перестрелки в горной местности в северной части региона. Поддержку Сирийской арабской армии (САА) оказывают ВКС РФ, которые атакуют позиции боевиков на подступах к городам Кабана и Джиср Аш-Шугур. Сведения об уроне, нанесенном джихадистам, пока уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Правительственные подразделения продолжают обследовать пустынные области провинции и окрестности населенных пунктов с целью предотвратить возможные вылазки террористов так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1. Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провели обыски в районе города Ат-Табни к северо-западу от административного центра региона. Несколько подозреваемых в сотрудничестве с боевиками ИГ1 лиц были задержаны. Как известно, районы на берегу реки Евфрат наиболее подвержены внезапным нападениям джихадистов ввиду близости оккупированных курдами территорий, где в последнее время наблюдается активизация подпольных групп террористической группировки.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать наступление в южной части провинции. По сведениям Twitter-канала (Step_Agency), в результате последних столкновений боевики террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, были выбиты из населенных пунктов Мадайя и Тель Аль-Арджахи общей площадью в семь квадратных километров. Отмечается, что в ходе вооруженного противостояния были ликвидированы несколько радикалов, а также конфискована их военная техника и оружие. Боевики, в свою очередь, задействовали смертника в недалеко от недавно освобожденного города Сукейк, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NovostiDamask). Тем не менее никто из солдат САА не пострадал.

Новостной портал Baladi-News сообщает о том, что в данный момент противники обмениваются ударами на подступах к поселению Абу-Хабба. Таким образом, правительственные силы планомерно продвигаются в сторону одного из крупнейших оплотов боевиков в «Большом Идлибе» — города Хан-Шейхун.

Провинция Хама

Информационный портал SANA News сообщает о том, что сирийские системы ПВО перехватили ракету, выпущенную с территории Северного Ливана в сторону города Масьяф на западе Хамы. Отмечается, что снаряд был уничтожен прежде, чем достиг цели. Попытка атаки произошла около 23.00 накануне. В то же время поступают сообщения о падении ракеты в провинции Тартус. По данным военного источника в сети Twitter (MIG29_), инцидент произошел в районе города Себа. Более подробная информация в настоящий момент выясняется. Ряд медиапорталов заявляет о том, что к случившемуся имеют отношение израильские ВВС.

Между тем в северной части провинции вновь фиксируются взаимные обстрелы на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и радикалов исламистских бандгрупп. Twitter-канал (hmosyrian1) сообщает о том, что артиллерийские дивизионы сил САР ведут огонь по военным объектам джихадистов в окрестностях городов Кафр-Зета и Аль-Латамина, Информация о возможных потерях боевиков в живой силе или военной технике пока формируется.

1 Организация запрещена на территории РФ.