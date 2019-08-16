Тощей Бузовой в купальнике посоветовали перестать лизать тарелки

Москва, 16 августа. Певица и звезда телешоу «Дом-2» Ольга Бузова, оказавшаяся в центре скандала после видео, где называет себя «блокадницей», опубликовала новое фото в соцсети Instagram. Снимок звезды вызвал критику со стороны некоторых комментаторов.

На новом фото Ольга Бузова позирует на фоне заката. Одета девушка в купальник красного цвета.

«Я хочу, чтобы моему мужчине было неинтересно, что было до него. Но было важно, что будет с ним. Да будет так», — написала Ольга Бузова под фото.

Пользователи Сети отметили, что звезда сильно похудела.

«Совсем исхудала», — отметила @lizazaitseva3.

Некоторые комментаторы припомнили Бузовой ее предыдущую неоднозначную шутку. Исхудавшей Бузовой посоветовали перестать лизать тарелки. Часть пользователей посоветовала звезде лучше питаться, а ряд юзеров даже предложили отправить ей еду.

«Начни вести себя как умная женщина тридцати лет и все придет… Перестань тарелки лизать хотя бы для начала», — написал один из комментаторов.

«Скелет видно. Может, тебе еды отправить?» — предложил другой пользователей.

«Накормите «блокадницу», — посоветовал комментатор под ником @evgeniyasypacheva.

«Ты бы поела, а то ребра видны», — отметил под фото Бузовой еще один пользователь.

Напомним, видеоролик, в котором одетая в купальник Ольга Бузова облизывает тарелку и называет себя «блокадницей», вызвал шквал негодования в обществе. Несмотря на это, звезда заявила, что ее «не надо воспитывать». Она извинилась перед теми, кого задели ее слова, но удалять скандальное видео не стала. Бузова добавила, что не предполагала возникновение ажиотажа из-за публикации, и подчеркнула, что в видео шутила только над собой.