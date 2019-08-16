Ходорковский создает структуру по поддержке провокаторов на незаконных митингах в России

Главный спонсор российской оппозиции Михаил Ходорковский заявил, что увеличит свою поддержку гражданскому обществу в России, так как сейчас власть ужесточает меры против деятельности активистов его структур. Живущий в Европе олигарх планирует создать специальную рабочую группу, которая будет разрабатывать стратегии, способствующие сменяемости власти в России, включая митинги и прочие уличные акции.

Ходорковский также поставил группе задачу подготовить «список Шевченко» и включить туда политиков, чиновников и общественников, якобы виновных в преследовании оппозиционных активистов. Список назвали по имени признанной узницей совести сотрудницы созданной Ходорковским организации «Открытая Россия» Анастасии Шевченко (организация признана нежелательной в РФ. – Прим. ФАН). Шевченко стала известна после того, как ее дочь умерла в интернате во время рассмотрения ее уголовного дела, заведенного по факту ее работы на нежелательную в России организацию.

По версии оппозиционных СМИ, судьи проявили неоправданную жестокость и отказались отпустить правозащитницу к заболевшей дочке, но позже выяснилось, что это неправда, и разрешение на поездку ей дали, но она просто не успела добраться до Ростовской области. Кроме того, «безутешная мать» Шевченко навещала больную девушку от силы несколько раз в год.

Работать оппозиционером станет выгоднее, но труднее

Стоит заметить, что с пресловутой «Открытой Россией» связаны многие заметные фигуры в нынешней оппозиции, которые открыто поддерживают команду Навального. Например, Андрей Пивоваров, занимавший пост координатора этой структуры.

Ресурс Ходорковского «МБХ-медиа» всегда давал навальнистам слово, активно освещал их кампанию перед выборами в Мосгордуму, фиксируя внимание на нарушениях, а когда Любови Соболь, Илье Яшину, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову отказали в регистрации в качестве кандидатов из-за подделок в подписных листах, и они начали устраивать митинги, вел прямые трансляции с мероприятий. Лично Михаил Борисович не оставался в стороне и поддерживал организаторов добрым словом в твиттере неоднократно.

Ходорковский когда-то вымолил досрочное освобождение у Кремля и обещал не заниматься больше политикой, но теперь окончательно перестал скрывать свою заинтересованность в умножении беспорядков в России. Бизнесмен, укравший миллиарды на поставках нефти, заказавший несколько убийств, успел с помощью доверенных лиц спасти и приумножить значительную часть своих средств. Деньги есть, и попасть на его бюджет мечтают все «бескорыстные активисты» в надежде неплохо устроить свою жизнь, и в рядах оппозиционеров наблюдается некое оживление.

Вот только они не учли, что отработка хорошей зарплаты «профессионального революционера» после камин-аута Ходорковского будет очень тяжелой, по крайней мере, для тех, кто остается жить в России. Власть неизбежно будет действовать жестче по отношению к активистам, так как теперь работа в подконтрольных олигарху структурах выглядит, как автоматическое признание своей причастности к попыткам свергнуть конституционный строй.

А просто симпатизирующим нынешнему протестному движению демократической общественности стоит помнить, что оплачивается оно вором и убийцей, страшно обиженным на власть за потерю своего высокого статуса в российском обществе. Как любой талантливый бизнесмен, он умеет считать деньги, и никогда не платит тем, кого можно использовать просто так, для массовки.