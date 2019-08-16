Шесть сел отрезаны от «большой земли» в Приморье из-за тайфуна «Кроса»

Владивосток, 16 августа. Шесть сел Красноармейского района Приморья оказались вне транспортного сообщения из-за подъема уровня воды в реках в результате паводка, сообщили в краевой администрации.

Паводок отрезал населенные пункты от «большой земли». Подъезд к шести селам невозможен из-за повышения уровня воды в реках после интенсивных дождей, вызванных тайфуном «Кроса».

«Наиболее сложная ситуация с транспортным сообщением сложилась в Красноармейском районе — отрезаны села Саровка, Новокрещенка, Покровка, Измайлиха, Метеоритное, Лимонники», — подтвердили местные власти.

Глава Красноармейского района Наталья Гриценко констатировала, что 15 августа жителям сел были доставлены продукты и пенсии. В селах, отрезанных из-за паводка, проживают 703 человека. Проблем со связью у них нет. По информации местных властей, подтоплено 10 участков, передает Deita.

Интенсивные дожди в Приморье привели к переливам через дороги местного значения в Красноармейском и Хасанском районах. Однако в большинстве районов транспортное сообщение сохраняется. В Уссурийском районе подъезд к селам Яконовка, Кугуки и Богатырка доступен только для автомобилей повышенной проходимости. Ограничено транспортное сообщение со станцией Лимичевка со стороны поселка Тимирязевского и под железнодорожным мостом в поселке Партизан.

Два дня назад приморские синоптики объявили штормовое предупреждение из-за выхода тайфуна «Кроса» в Японское море.