Назвавшую себя «блокадницей» Бузову хотят лишить аккаунта в Instagram с 16 млн подписчиков

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой способствовать блокировке аккаунта телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, на котором она облизывает тарелку и называет себя «блокадницей».

Как объяснил Федеральному агентству новостей Виталий Бородин, поведение бывшей участницы «Дома-2» оскорбляет ветеранов и блокадников и растлевает молодежь.

«У Бузовой более 16 миллионов подписчиков в Instagram, и она им транслирует такое. Это и разжиганием межнациональной розни может обернуться. Она нашу историю, память о людях, переживших войну и блокаду, просто унизила и растоптала. А где-нибудь на Украине, в Грузии или на Западе, где проводят антироссийскую и русофобскую политику, поступок Бузовой может быть использован против России», — считает Виталий Бородин.

По его мнению, звезда шоу-бизнеса могла не осознавать, что она говорит и делает в силу неподобающего воспитания или воздействия запрещенных веществ.

«Она сидит где-то на курорте в дорогом купальнике, демонстративно облизывает тарелку. Наверняка была в измененном состоянии, тем более что слухи о ее зависимостях ходят. Да и как объяснить иначе, что человек в здравом уме называет себя «блокадницей», находясь в таких условиях, в каких находится она? Думаю, Генпрокуратура должна разобраться, подключить Роскомнадзор. Это не шутки — показывать такой пример молодежи, которая подписана на нее. Это кощунство. За нас умирали, а она берет и наглым образом умаляет подвиг наших героев», — сказал Бородин.

Напомним, видеоролик Ольги Бузовой, на котором она облизывает тарелку и называет себя «блокадницей», вызвал шквал негодования в российском обществе. Однако артистка спорную запись не удалила, а в ответ на гневные комментарии заявила, что ее не нужно воспитывать.