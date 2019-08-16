ФСБ впервые назвала число въехавших в Россию трудовых мигрантов



Москва, 16 августа. ФСБ впервые за 20 лет назвала число трудовых мигрантов, приехавших работать в Россию. Статистические данные были опубликованы на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Согласно этой информации, с начала 2019 года на заработки в РФ приехали более двух миллионов иностранцев. Всего на территорию России за первые шесть месяцев текущего года приехали 15 граждан других государств. 2,4 млн из них указали в качестве цели своей поездки работу.

Лидером по числу уехавших в Россию работать людей стал Узбекистан (918 тысяч), на второй месте —Таджикистан (523,9 тысячи). Третья строчка досталась Киргизии (265 тысяч) и, наконец, четвертое место заняла Украина (164,6 тысячи).

За этот период в Россию приехали и более 50 тыс. жителей Китая, 10,8 граждан Германии, 10,2 тыс. жителей Турции. На восьмой строчке — приехавшие из Британии (4,3 тыс. человек), и на девятой — США (3,7 тыс.).

Ранее Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) сообщила, что в период с января по апрель этого года миграционный прирост за счет мигрантов в России составил 98 тысяч человек, а это на 42% больше, чем в прошлом году, сообщает НСН.