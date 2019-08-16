Рвущаяся в Мосгордуму Соболь перешла к травле членов ЦИК

Москва, 16 августа. Очередное расследование юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь: в этот раз, о недвижимости семьи члена ЦИК Бориса Эбзеева, — оказалось основанным на искажении фактов и недостоверной информации. Сын мужчины, Борис Эбзеев — младший, прокомментировал видеоролик «ФБК».

Он подчеркнул, что его отец не имеет никакого отношения к недвижимости, упомянутой Соболь.

«Квартира, которая, по утверждению авторов ролика, якобы стоит 500 миллионов рублей, в действительности была приобретена в 2008 году, в период кризиса на рынке недвижимости, в недостроенном доме и в действительности стоила почти в десять раз меньше», — сказал Борис Эбзеев — младший в комментарии изданию «Газета.Ru».

По его словам, регистрация права собственности осуществлялась в 2009 году: уже после того, как строительство дома было завершено, и объект ввели в эксплуатацию. Эбзеев-младший рассказал, что позже квартиру обменяли на дом в Подмосковье. Сделка проходила с разрешения и под контролем органов опеки и попечительства.

Эбзеев-младший подтвердил, что и квартира, и, в дальнейшем, дом, были оформлены на его несовершеннолетнего сына, что является законной и распространенной практикой. Мужчина подчеркнул, что Соболь, как юрист, просто не могла об этом не знать.

Он рассказал, что большую часть своей трудовой биографии работает в сфере энергетики, а его супруга с момента окончания вуза работает в адвокатуре.

«Наша семья вполне располагала средствами, необходимыми для подобной инвестиции», — пояснил Борис Эбзеев — младший.

Мужчина добавил, что во время работы в Пенсионном фонде России (в период с 2006 по 2009 год) он, в соответствии с действовавшим законодательством, не являлся госслужащим. Соответственно, обязанность декларирования доходов на сотрудников ПФР не распространялась. Борис Эбзеев — младший добавил, что и сейчас не состоит на госслужбе.

«Вызывает большое сожаление, что авторы ролика считают возможным в политических интересах распространять недостоверную и тенденциозную информацию, используя при этом моего несовершеннолетнего сына, с публикацией его фотографий и персональных данных», — резюмировал он.

Такт называемая «оппозиция», провалившая избирательную кампанию на выборы в Мосгордуму, предпринимает все возможные меры, чтобы дискредитировать избирательную систему страны и создать атмосферу недоверия к власти. Ранее «ФБК» при участии Соболь уже публиковала фейковое расследование о недвижимости главы МГИК Валентина Горбунова. В этот раз соратница Навального перешла к травле члена Центризбиркома Эбзеева.

Однако уже давно «расследования» команды Алексея Навального не вызывают доверия, в том числе из-за махинаций с криптовалютой. Выяснилось, что каждая «разоблачающая» видеозапись совпадает с очередных крупным переводом на биткоин-кошелек блогера. В июне стало известно, что видеоролик «ФБК», посвященный министру культуры России Владимиру Мединскому, был сделан по заказу щедрого теневого спонсора, который передал Навальному более трех миллионов рублей.

3 августа СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании одного миллиарда рублей «Фондом борьбы с коррупцией» Алексея Навального. По данным ведомства, с 2016 по 2018 год сотрудники «ФБК» и сторонники Навального легализовали крупную денежную сумму, которая была получена преступным путем. При этом данный факт был известен сотрудникам ФБК и сторонникам Навального.

Напомним, Любови Соболь Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатом на выборы депутатов столичной думы. Решение ЦИК связано с тем, что в подписных листах, которые юрист «ФБК» сдала в МГИК, обнаружили 14% недействительных подписей. При этом допустимый порог «брака» составляет 10%. Кроме того, были установлены факты фальсификации автографов москвичей: в июне столичная полиция обнаружила «цех» по рисовке подписей в поддержку Соболь, а общественник Илья Ремесло сообщал, что при проверке в бюллетенях протеже Навального были обнаружены подписи мертвецов. В похожих нарушениях были уличены и другие сторонники скандального блогера: Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Илья Яшин.

Вместо того, чтобы отстаивать свою правоту в суде, «Соболь и Ко» стали призывать москвичей на незаконные митинги, чтобы оказать давление на Мосгоризбирком. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказывала, что митинги «оппозиции» направлены на давление и шантаж, чтобы вынудить ЦИК закрыть глаза на нарушения и зарегистрировать «независимых кандидатов».