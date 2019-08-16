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Армия Сирии готовит для террористов «Аль-Латаминский котел» – репортаж ФАН из Южного Идлиба

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Корреспонденты ФАН запечатлели удары армии Сирии по террористам у Хан-Шейхуна

Силы Сирийской арабской армии (САА) продолжают наступление против группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1, и аффилированных бандформирований джихадистов на юге провинции Идлиб. О продвижении правительственных войск сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН), которые находятся на передовой и фиксируют происходящее на фото и видео.

Операция против боевиков строится по отработанному образцу: сначала близлежащую местность зачищают от террористов сирийские ВВС, после чего в города заходят отряды спецназа «Силы Тигра». Три дня назад этот же метод помог очистить сразу несколько населенных пунктов в предместьях стратегического города Хан-Шейхун: Зайтун, Аль-Эбис, Ан-Наби, Наби-Юнус, высоту Тель-Ас.

Армия Сирии готовит для террористов «Аль-Латаминский котел» – репортаж ФАН из Южного Идлиба

Битва продолжалась в течение суток. Сирийская армия громила террористов самолетами и вертолетами, поливая позиции исламистов свинцовым дождем из пулеметов.

Ранее также были освобождены ключевые города Аль-Хубейт и Сукейк к западу и к востоку от Хан-Шейхуна соответственно, а сегодня войска САР взяли Мадаю

Корреспонденты ФАН запечатлели удары армии Сирии по террористам у Хан-Шейхуна

В своих последующих операциях сирийские солдаты планируют отбить у террористов Аль-Латаминский выступ, занимающий северные окраины соседней провинции Хама, а именно – города Аль-Латамина, Кафр-Зета и Мурек, и, конечно, сам Хан-Шейхун.

Армия Сирии готовит для террористов «Аль-Латаминский котел» – репортаж ФАН из Южного Идлиба

Последний пункт, за который сейчас идут бои, стал особенно известен после 2017 года, когда псевдогуманитарная организация «Белые Каски» организовала там постановку, инсценировав последствия химатаки с применением зарина. В массовых жертвах они бездоказательно обвинили правительство Сирии, а новости об этом распространяли западные СМИ. Таким образом они пытались узаконить власть террористов.

Корреспонденты ФАН запечатлели удары армии Сирии по террористам у Хан-Шейхуна

Освобождение Хан-Шейхуна позволит правительственным силам полностью взять в кольцо окружения стратегический Аль-Латаминский выступ, который находится в оккупации боевиков почти с самого начала вооруженного конфликта в Сирии и который за это время стал одним из самых главных и укрепленных оплотов так называемой вооруженной оппозиции.

Армия Сирии готовит для террористов «Аль-Латаминский котел» – репортаж ФАН из Южного Идлиба

1 Организация запрещена на территории РФ.

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