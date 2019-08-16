Нижний Новгород, 16 августа. Компания Xiaomi объявила в России старт продаж Mi A3. Презентация смартфона состоится в рамках масштабного фестиваля электронной музыки Alfa Future People.

Новый смартфон, созданный при сотрудничестве с Google по программе Android One, станет не единственным продуктом, представленным на AFP. Xiaomi объявила об официальном старте продаж трех экосистемных продуктов: беспроводных наушников Mi True Wireless Earbuds, портативного аккумулятора Mi Powerbank 3 с емкостью 20 тысяч мАч и беспроводного пылесоса Mi Handheld Vacuum Cleaner.

Основная особенность смартфона в его тройной 48-мегапиксельной камере с широкоугольным объективом. Для любителей делать фото на протяжении всего дня телефон оснастили аккумулятором 4030 мАч, а привычный всем сканер отпечатков пальцев на экране поможет скрыть снимки от посторонних глаз.

«При покупке смартфона в онлайн-магазине Mi.com, в сети официальных магазинов Mi Store и у других розничных партнеров покупатели могут получить в подарок беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones. Стоимость версии Mi A3 с 4 ГБ + 64 ГБ составляет 16 990 рублей, версии с 4 ГБ + 128 ГБ – 18 990 рублей», – сообщили в компании.

Фестиваль музыки и технологий Alfa Future People стартует в Большом Козино Нижегородской области сегодня, 16 августа, и продлиться два дня.