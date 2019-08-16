Рейс «Победы» задержан на Кавказе из-за возможного попадания птицы в двигатель

Москва, 16 августа. Лоукостер «Победа» отложил рейс Минеральные Воды — Москва из-за подозрения на попадание птицы в двигатель самолета, сообщили в пресс-службе авиакомпании, которая входит в группу «Аэрофлот».

На данный момент специалисты проводят осмотр самолета, проверяя наличие возможных повреждений, передает Национальная служба новостей.

«В аэропорту Минеральных Вод рейс в Москву задержан более чем на 2,5 часа из-за поступления информации о подозрении на попадание птицы в правый двигатель», — приводит РИА Новости слова представителя «Победы».

Накануне лайнер «Уральских авиалиний» А321 совершил экстренную посадку в Подмосковье. По основной версии произошедшего, после вылета из аэропорта «Жуковский» воздушное судно столкнулось со стаей птиц, одна из которых попала в двигатель. Пилоты были вынуждены сажать самолет с двумя отказавшими двигателями.

На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Экстренная посадка была совершена успешно. К счастью, при ЧП удалось избежать жертв. За помощью к врачам обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По версии СМИ, птиц могла привлечь незаконная свалка, которая расположена неподалеку от «Жуковского». В Росавиации подтвердили, что близость полигона бытовых отходов может повлиять на работу системы орнитологической безопасности полетов. Орнитологи предложили создать индивидуальные паспорта аэропортов, чтобы исключить случаи столкновения самолетов с птицами, передает «ФедералПресс».