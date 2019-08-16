В РФ объяснили, почему Запад признал превосходство С-400, о котором говорил Шойгу

Иностранные военные эксперты признали превосходство российского зенитно-ракетного комплекса С-400 над аналогами, в том числе над американским противоракетным комплексом Patriot. Об этом сообщило издание Daily Express. В России объяснили, почему министр обороны Сергей Шойгу заставил Запад констатировать очевидный факт.

Опрошенные британскими журналистами специалисты по вооружениям отметили, что сложные датчики, способные бороться со стелс-технологиями, точность прицеливания и дальность удара делают С-400 лучшими в своем классе, что не может не вызывать опасения США. Особо подчеркивается, что российские комплексы могут уничтожать цели на расстоянии до 400 километров и на высоте до 27 километров над уровнем моря. При этом С-400 стоит дешевле своих аналогов, что и привлекло Китай, Индию, Турцию и других потенциальных покупателей, заявили эксперты Daily Express.

Сотрудник Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в беседе с Федеральным агентством новостей назвал эту публикацию констатацией факта.

«Министр обороны Сергей Шойгу в свое время назвал комплекс С-400 уникальным, потому что его характеристики в мире еще никто не превзошел. Это действительно так. И западные эксперты уже не раз это признавали. Статья Daily Express — не более чем очередная констатация факта. Помимо того, что С-400 по характеристикам, возможностям и универсальности превосходит своего ближайшего конкурента — американский комплекс Patriot, российская система еще и стоит почти вдвое дешевле. Именно поэтому Турция приобретает у России С-400, несмотря на гнев США, которые являются ее партнерами по НАТО, и угрозу введения американских санкций», — сказал Олег Пономаренко.

Военный эксперт отметил, что интерес к приобретению комплексов С-400 «Триумф» на мировом рынке очень большой, но купить эти российские зенитно-ракетные системы могут только достаточно независимые страны.