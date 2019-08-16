Киев, 16 августа. Украина должна вывезти из ДНР и ЛНР своих граждан, а также предоставить им жилье, считает глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины Александр Доний.

По его словам, Киев должен бороться не за квадратные метры территорий в Донбассе, а, прежде всего, за людей, которые там проживают. Как уточнил политик, подобная практика существовала в Израиле и Германии. По его мнению, Украина растратила западные деньги, которые выдавались на эти цели, и фактически эту идею саботировала. Доний считает, что все, кто захочет остаться под властью ДНР и ЛНР, могут это сделать, а остальных необходимо вывезти на территорию Украины, пишет «Главред». В Киеве предложили отгородиться от Донбасса стеной.

«Далее должна быть возведена жесткая стена без всякой экономической поддержки террористических режимов», — подчеркнул он.

При этом в Донбассе растет число жителей, которые хотят получить российское гражданство. Более 60 тысяч человек в ДНР и ЛНР обратились за получением российского паспорта, положительное решение принято по 25 тысячам обращений. Каждый день заявления на получение гражданства РФ пишут более тысячи человек. При этом спрос настолько велик, что МВД России решило увеличить численность соответствующих подразделений для приема граждан.

В апреле российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей. В конце ноября прошлого года Киев ограничил въезд на территорию Украины для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. В Кремле заявили, что российская сторона не намерена вводить никаких ответных ограничений, а, напротив, облегчит гражданам Украины получение российского гражданства. Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что законы этого не запрещают.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.

Местным жителям приходиться пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 миллиона человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.