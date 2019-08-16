В Крыму объяснили, почему Зеленский никогда не признает полуостров российским



Симферополь, 16 августа. Украинский президент Владимир Зеленский не способен делать шаги в сторону признания российского статуса Крыма, заявил политолог Денис Батурин в ответ на заявления о разработке Киевом очередной стратегии по «реинтеграции» полуострова и Донбасса.

По его мнению, Зеленский не способен отойти от мейнстрима антироссийской политики.

Батурин выразил уверенность, что эта стратегия не станет серьезным документом, который сможет повлиять на текущее положение дел. Он также указал на то, что Киев продолжает рассматривать Крым и Донбасс в одном пакете, то есть упорно наступает на одни и те же грабли.

Крымский политолог напомним, что вопрос по Крыму закрыт и Россия не намерена его обсуждать.

«Ожидать от Зеленского признания российского статуса Крыма – это из области фантастики», — подчеркнул эксперт в комментарии РИА Новости.

По мнению Батурина, с 2014 года на Украине упорно формировался определенный режим с определенной идеологией, и инерция этого процесса слишком велика.

«Для Зеленского идти против мейнстрима антироссийской политики, поддерживаемого Западом, смерти подобно», — убежден он.

Кроме того, Батурин назвал новую стратегию «реинтеграции» Крыма и Донбасса очередным вариантом отхода и забалтыванием минских соглашений. По его словам, Зеленский мог бы действовать иначе: прекратить огонь в Донбассе и начать обмен пленными.

«Я не думаю, что больше, он не то что сумеет, решится сделать», — заключил он.

Напомним, после госпереворота на Украине и приходу к власти бывшего президента страны Петра Порошенко республика Крым решила выйти из состава этой страны и воссоединиться с Россией. Жители полуострова провели всеобщий референдум, на котором единогласно поддержали это решение.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о территориальной принадлежности полуострова закрыт навсегда. Однако киевские власти не оставляют своих притязаний на полуостров и отмечаются различными заявлениями о том, как они собираются его «возвращать». Донецкая и Луганская Народные Республики заявили о своей независимости в том же 2014 году, но Киев стал проводить против них так называемую антитеррористическую операцию. Жертвами гражданской войны в регионе, по данным ООН, стали почти 13 тыс. человек, около 30 тыс. были ранены и искалечены.

Решить ситуацию пытается контактная группа в Минске. С момента начала работы ее участники приняли несколько документов, направленных на деэскалацию ситуации. Однако в ДНР и ЛНР почти ежедневно сообщают об обстрелах со стороны ВСУ, переброске киевскими силовиками тяжелого вооружения к линии соприкосновения, использовании запрещенных видов оружия, а также шпионаже с помощью БПЛА.





