Мосгорсуд подтвердил законность отказа фальсификатору Яшину в регистрации на выборах в МГД

Москва, 16 августа. Мосгорсуд подтвердил законность отказа подделавшему подписи Илье Яшину в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Яшин, которого доставили на заседание из спецприемника, где он отбывает административный арест за организацию массовых беспорядков, просил признать необоснованными и отменить решения окружной избирательной комиссии, ЦИК и Мосгоризбиркома и обязать ответчика зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, однако суд не нашел нарушений в решениях ответчиков.

Напомним, Илья Яшин сейчас является председателем совета депутатов МО Красносельский. На выборах в Мосгордуму он намеревался выдвигаться по 43-му округу. Однако Яшин получил отказ, поскольку предоставил в избирательные комиссии поддельные подписи. Также он не постеснялся использовать подписи мертвых. В результате 11,4% подписей несостоявшегося кандидата были признаны недействительными, при этом закон допускает только 10% брака.

Отметим, что во время сбора подписей Яшин допустил еще одно грубое нарушение закона. Он воспользовался служебным положением и разместил на сайте МО Красносельский ссылки на свои агитационные материалы.

Получив отказ в регистрации, Яшин обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой перенести выборы в Мосгордуму, которые должны пройти в единый день голосования 8 сентября, на более позднюю дату. Однако председатель ЦИК не нашла для этого оснований.