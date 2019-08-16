Друзья Маневича рассказали, как могла сложиться судьба убитого вице-губернатора Петербурга

Москва, 16 августа. В августе 22 года назад не стало председателя комитета по управлению городским имуществом и вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича. Он был убит в возрасте 36 лет в результате покушения.

Трагедия произошла на пересечении Невского проспекта и улицы Рубинштейна 18 августа 1997 года. Утром из-за пробок его служебный Volvo остановился на перекрестке, и в этот же момент раздались восемь выстрелов. По словам очевидцев, стрелок находился в слуховом окне одного из домов по Невскому проспекту.

Вице-губернатор умер по пути в больницу. Его не стало в возрасте 36 лет.

По словам коллег и знакомых, Маневич смог бы многое сделать для страны, если бы остался жив. Друзья подчеркивают, что он был неподкупным человеком, который шел до конца. В этот же момент они отмечают его чувство юмора и тонкий ум.

«Версий было много. Говорилось и о том, что Михаил Маневич готовился перебраться из Петербурга в Москву и занять там высокую должность. Возможно, у такого варианта развития событий были противники, — приводит «Петербургский дневник» слова бывшего министра внутренних дел России (1995–1998) Анатолия Куликова. — В 1990-е годы в нашей стране зарождался «дикий» капитализм. И кто-то был готов пойти на все, чтобы занять место под солнцем. Даже на убийство».

Преступление так и не было раскрыто. Версий, кто был заинтересован в смерти Маневича, было много. С убийством вице-губернатора Петербурга связывают несколько группировок — одну из них контролировал бывший депутат городского парламента Юрий Шутов.

«На похоронах Миши я обещал, что мы достанем всех: и тех, кто спускал курок, и тех, кто оплачивал это своими воровскими деньгами, — признался председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. — И несмотря на очень серьезное сопротивление в расследовании уголовного дела, в итоге не только исполнители, но и организаторы, и главный заказчик были найдены и жестоко наказаны».

Друзья рассказали, как могла сложиться судьба убитого вице-губернатора Петербурга. Многие отмечают, что у Маневича были все шансы стать губернатором города.

«Вместе с Владимиром Путиным, Анатолием Чубайсом и Алексеем Кудриным он вытаскивал страну из ямы, — отмечает его сын Артем Маневич. — То есть был членом той команды, которая развивает наше государство и сейчас. Уверен, его карьера сложилась бы!»

Маневич похоронен на Волковском кладбище. Надгробный памятник представляет расколотый двухметровый шар, на котором видны следы от пуль.