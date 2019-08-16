Могилу Началовой посетил таинственный поклонник из Нью-Йорка

Москва, 16 августа. Могилу певицы Юлии Началовой, трагическая смерть которой шокировала фанатов, недавно посетил таинственный поклонник, приехавший из Нью-Йорка. Об этом сообщил отец певицы Виктор Началов.

16 августа исполнилось пять месяцев со дня смерти Началовой. Как отметил отец артистки, их семья все еще получает поддержку как от известных людей, так и от незнакомцев. По словам Виктора Началова, приехавший на могилу его дочери из США мужчина, скорее всего, является бизнесменом.

«Верочка с Таей (жена Виктора Началова, прим. ФАН) случайно встретили его на кладбище. Подошел, сказал, что специально прилетел в Москву к Юле», — поделился отец певицы.

По словам Началова, подобные встречи случаются довольно часто, ведь семья регулярно ходит на могилу исполнительницы. Поклонники продолжают приносить к надгробию цветы и игрушки.

«Очень много русскоязычных людей мне звонит со всего мира, я даже не предполагал, что у дочери такая известность. Просто удивительно. Канада, Америка, Европа… Всех это потрясло», — рассказал Виктор Началов KP.RU.

Отметим, что после смерти Юлии Началовой у ее отца диагностировали рак. Он уже перенес операцию, которую делали в Израиле. Отец исполнительницы уточнил, что рак удалось обнаружить на ранней стадии, поэтому сейчас с его здоровьем все нормально, сообщает портал «Дни.ру». Кроме того, Началов отметил, что старается не обсуждать смерть дочери.

«Для нас Юля как будто уехала на гастроли, с ее уходом мы до сих пор не смирились», — заключил отец певицы.

Напомним, 16 марта 2019 года Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности. Певице было 38 лет. 21 марта артистку похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Ранее сообщалось, что о жизни Юлии Началовой планируют снять фильм. Однако пиар-директор покойной звезды Анна Исаева выступила против подобных съемок и упрекнула общественность в попытке нажиться на имени певицы.