В Роскачестве научили покупателей распознавать фейковые новости

Москва, 16 августа. В Роскачестве дали рекомендации, как распознать фейковые отзывы в Интернете, обезопасив себя от ненужной покупки.

В современных условиях рынка компании часто нанимают копирайтеров, в чьи задачи входит написание положительных отзывов об их продукте, либо отрицательных, но уже для организации-конкурента. В первую очередь, по мнению специалистов, необходимо обратить внимание на подробные отзывы, в которых отсутствуют общие фразы. Как правило, у копирайтеров нет времени для ознакомления с товаром и отзыв не будет содержать подробного анализа. Но есть и обратная сторона. Иногда отзыв содержит информацию, недоступную рядовому покупателю. В этом случае он может быть написан сотрудником самой компании.

«Из-за развитой индустрии копирайтерства и фальшивых отзывов отсутствует нормальная конкуренция за качество обратной связи от покупателей», — сетует заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

В фейковом отзывах зачастую расхваливают производителя клешированными фразами: «восторг», «очень круто все сделали», «у них самые низкие цены». Многократное упоминание бренда тоже должно насторожить покупателя, также не ленитесь пролистать отзывы на алогичные товары – зачастую в таких случаях тексты копируют, внося лишь минимальные изменения.

В «Яндекс.Маркете», комментируя методы накрутку отзывов, рассказали, что постарались максимально автоматизировать процесс контроля.