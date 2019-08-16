Минобороны Украины внезапно прекратило разработку вооружения

Киев, 16 августа. Министерство обороны Украины внезапно прекратило разработку новых видов бронетехники и вооружения, пишут СМИ. Укроборонпром, в свою очередь, обвинил ведомство в «уничтожении» предприятия «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. Морозова».

Как пишет Obozrevatel, в пресс-службе Укроборонпрома сообщили, что разработка вооружения велась именно на этом предприятии. Однако сейчас конструкторское бюро вынуждено перевести почти тысячу своих сотрудников на двухдневную рабочую неделю.

«Причина этого — ряд решений Минобороны Украины, которые создают условия для уничтожения одного из ведущих оборонных предприятий Украины», — говорится в сообщении Укроборонпрома.

Отмечается, что оборонное ведомство страны прекратило финансирование производства БТР-4, так как частное ООО «Лозовской кузнечно-механический завод» — монополист в изготовлении корпусов из стали марки «71» — оказалось неспособным производить необходимое количество корпусов.

Как отмечает СМИ, при этом военные требуют от конструкторского бюро уплатить почти 82,3 миллиона гривен (около 214 миллионов рублей) за невыполнение заказа. Минобороны Украины также прекратило финансировать разработку новых видов бронетехники, речь идет в том числе и о модернизации одного из основных танков ВСУ. В Укроборонпроме добавили, что фактически харьковское конструкторское бюро осталось без заказов на изготовление новой техники, без средств для разработки новых образцов вооружения и с угрозой получить многомиллионный штраф, который может окончательно заблокировать работу предприятия.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что происходящее с харьковским конструкторским бюро показывает системную деградацию оборонно-промышленного комплекса Украины. По его мнению, ухудшение ситуации особенно усилилось после 2014 года, когда Киев решил разорвать военно-техническую кооперацию с Россией.