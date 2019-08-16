Москва, 16 августа. Крымские политики развеяли миф о том, что полуостров страдает от украинской водной блокады. Ранее Киев неоднократно заявлял, что не собирается возобновлять подачу пресной воды в Крым. При этом украинцы считают блокаду одним из рычагов давления на население полуострова.

В Крыму заявили, что полуостров не нуждается в украинской воде. Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков уточнил, что более всего от недостатка воды пострадало земледелие полуострова, но даже оно смогло адаптироваться под новые реалии. По его словам, фермеры начали выращивать культуры, которым не требуется большое количество влаги. Цеков подчеркнул, что политическая элита Украины настолько «пропитана русофобией, что заинтересована, в первую очередь, в нанесении вреда России», а потом уже в решение задач самой страны.

По данным вице-спикера Крыма Ефима Фикса, в возобновлении подачи воды на полуостров не только нет необходимости, но и она может стать экономически невыгодной для региона. Как пишет «Политнавигатор», политик объяснил, что Северо-Крымский канал пришел в такое состояние, что на его восстановление и подготовку к подаче воды теперь нужны огромные финансовые ресурсы.

Напомним, последствием водной блокады Украины и перекрытия Северо-Крымского канала стала критическая природная ситуация в Херсонской области, которая может повлечь катастрофу, считают экологи. Морской курорт в Скадовске Херсонской области стал постепенно уходить под воду. Экологи и другие украинские специалисты предупреждали местную администрацию, что Украину ждет негативный сценарий развития событий, если не предпринимать должные меры, но призывы услышаны не были. Автор публикации пишет, что, по мнению жителей Херсонской области, власти умалчивают об истинных причинах природных изменений и не выделяют средств на устранение возникшей опасности.

При этом экологи называют причину изменений в окружающей среде – это перекрытие Северо-Крымского канала в рамках водной блокады полуострова Крым после событий 2014 года. Из-за этого события уровень грунтовых вод стремительно начал расти. Одним из печальных последствий этого стало затопление детского курорта в Скадовске, где грунтовые воды поднялись на отметку в 15 сантиметрах от поверхности земли. Экологи прогнозируют, что с появлением обильных дождей курорт может уйти под воду. Также они добавили, что дренаж не меняет положение дел, для спасения ситуации необходимо строить обводные каналы.

Перекрытие Северо-Крымского канала превращает Херсонскую область в болото. По словам специалистов, первым признаком надвигающейся экологической катастрофы стало появление большого количества комаров в Херсонской области, вызванное заболачиванием земли. Пресная вода начала уходить в Каркинитский залив. Из-за за этого погибают морские животные, гниют водоросли. Как пишет издание, залив постепенно превращается в « зловонную жижу». По мнению экспертов, «нужно признать, что это — провал блокады Крыма, так как она теперь наносит ущерб самой Украине».

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.