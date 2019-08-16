В США заявили, что санкции Трампа подарили нефтяным компаниям РФ почти $1 млрд

Вашингтон, 16 августа. Американские санкции увеличили спрос на российскую нефть. После того, как Вашингтон ввел ограничительные меры против Ирана и Венесуэлы российская нефть марки Urals вышла на торги с превышением отметки Brent.

По данным Bloomberg, санкции добавили скачок спроса на российскую нефть после сокращения производства со стороны стран-участниц ОПЕК и их партнеров, сообщает НСН. Таким образом, Штаты непреднамеренно сыграли на руку российских нефтяным компаниям, и санкции американского президента Дональда Трампа подарили России фактически миллиард долларов. Уточняется, что в период с ноября минувшего года по июль этого года года их совокупная дополнительная выручка составила не менее 905 млн долларов.

Агентство уточнило, что свои расчеты аналитики Bloomberg основывали на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет, пишет «Газета.ру».

Напомним, в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против этой страны. Кроме того, Вашингтон ввел и вторичные санкции против тех стран, которые ведут дела с Тегераном. Однако были и исключения. Например, против Китая, Японии, Южной Кореи, Италии, Греции, Индии, Турции и Тайваня Белый дом обещал не вводить ограничения до 2 мая 2019 года за покупку ими иранской нефти. После Вашингтон, надеясь, что экспорт иранского сырья упадет до нуля, не стал продлевать эти исключения. Санкции против венесуэльской национальной нефтегазовой компании PDVSA были введены США в конце января этого года.