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Два грузовика и иномарка столкнулись в Нижегородской области, есть погибшие

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Два грузовика и иномарка столкнулись в Нижегородской области, есть погибшие

Нижний Новгород, 16 августа. Два грузовика и иномарка столкнулись в Нижегородской области. В аварии погибли три человека, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Трагедия произошла ночью. В Володарском районе на трассе М-7 «Волга» столкнулись сразу три автомобиля. Грузовик «КамАЗ-4310» на прицепе тащил «ГАЗ-66» в момент, когда произошел удар с иномаркой Toyota. В результате аварии погибли три человека, еще три — пострадали. 

Фотографии с места трагедии появились в распоряжении ФАН.

Два грузовика и иномарка столкнулись в Нижегородской области, есть погибшие

Ранее авария произошла на федеральной трассе «Енисей» в Кызыльском районе Тувы. Там столкнулись «ВАЗ-21074» и грузовой автомобиль «ЗиЛ-130». В ДТП погибли четыре человека.

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